ЦБ продлил период подключения банков к СБП до 1 апреля

Банк России продлил до 1 апреля 2023 года период, в течение которого российские кредитные организации должны подключиться к системе быстрых платежей (СБП). Первоначально регулятор установил срок до 1 января 2023 года. ЦБ не будет применять меры наказания за нарушение соответствующих требований, если банк предложит своим клиентам альтернативную систему дистанционного банковского обслуживания. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк ввел СБП в России в 2019 году. С 1 июля 2022 года к системе должны были подключиться все банки. За неподключение к сервису предусмотрен штраф на сумму до 1% минимального размера уставного капитала. ПСБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк подключились к СБП в числе первых. Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и Тинькофф-банк не успели подключиться к сервису в установленные изначально сроки.

Согласно прогнозам ЦБ, к концу 2023 года доля безналичных платежей составит 76–78%. По итогам 2023 года доля карт «Мир» и СБП в объеме розничных безналичных операций может вырасти до 47–49%.

Лусине Баласян