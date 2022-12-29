Путин отменил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется возрастная маркировка для школьной и религиозной культуры. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, отменяется специальная маркировка литературных произведений, которые изучаются в рамках государственных образовательных стандартов. Также отменяется маркировка Библии, Корана, Танаха и Ганджуры.

Вместе с тем вводится правило, согласно которому прокатное удостоверение фильма должно содержать сведения о запрете его распространения среди детей, если фильм содержит информацию, запрещенную для распространения среди ряда возрастных категорий. Экспертизой информационной продукции будут заниматься специалисты — культурологи и искусствоведы.

Лусине Баласян