Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Господин Путин отметил, что в России ценят вклад Биньямина Нетаньяху в развитие российско-израильских отношений.

«Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока»,— сказано в тексте телеграммы.

Биньямин Нетаньяху получил пост премьера после победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах в Израиле 1 ноября. «Ликуд» вместе с союзными ему крайне правым блоком «Религиозный сионизм» и религиозными партиями ШАС и «Яадут а-Тора» получила 64 из 120 мандатов в Кнессете. Сегодня, 29 декабря господин Нетаньяху принес присягу и занял пост премьера.

Подробнее о кабинете министров Израиля — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху добился своего и поговорил с Владимиром Путиным».

Олеся Павленко