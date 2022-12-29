НРД отменил комиссию за перевод замороженных акций в целях разблокировки

Национальный расчетный депозитарий (НРД) не будет взимать комиссию за перевод замороженных иностранных акций из раздела «разблокировка активов в Clearstream» счета для зачисления на разделы счетов депо. Мера будет действовать с 1 по 31 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба НРД.

Отмена комиссии будет действовать для переводов в рамках одного счета, уточнили в НРД.

Летом Евросоюз ввел санкции против НРД из-за военной операции России на Украине. НРД пытается оспорить их в суде ЕС. В декабре 2022 года власти Бельгии и Люксембурга разрешили разблокировать активы НРД, которые были заблокированы в международном депозитарии Clearstream. В Центробанке полагают, что это не гарантирует разблокировку активов россиян в НРД.

Отмена комиссий за переводы — одно из условий, необходимых для разблокировки активов клиентов. Власти ЕС настаивают, что НРД не должен получать выгоду от операций, пока находится под санкциями.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «НРД внес ясность».

Олеся Павленко