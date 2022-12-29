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Коммерсантъ FM
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Путин назначил прокуроров новых регионов

Президент России подписал указ о назначении прокуроров в новых регионах — Донецкой и Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кандидатуры назначенных прокуроров президент направил в Совет федерации 22 декабря. Они назначены сроком на пять лет.

Владимир Путин своим указом назначил:

  • прокурором ЛНР — Глеба Михайлова (работал в органах прокуратуры в Дагестане, Чечне, Мурманской области);
  • прокурором ДНР — Андрея Спивака (занимал должность замглавы прокуратуры ДНР);
  • прокурором Запорожской области — Кирилла Осипчука (в прошлом первый зампрокурора Ростовской области);
  • прокурором Херсонской области — Андрея Петрова (работал в органах прокуратуры Кировской и Новосибирских областей).

7 ноября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об основании прокуратур в присоединенных регионах. Владимир Путин подписал указ о вхождении четырех новых регионов в состав России 30 сентября по итогам референдума.

Подробнее о новых прокурорах — в материале «Ъ» «Присоединенные территории не остались без надзора».

Лусине Баласян

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