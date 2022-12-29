СБУ подозревает мэра Полтавы в распространении информации о размещении украинских войск

Служба безопасности Украины вручила мэру Полтавы Александру Мамаю уведомление о подозрении в несанкционированном распространении информации о дислокации подразделений ВСУ в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ВСУ в Telegram.

По данным следствия, господин Мамай распространил информацию, которая не размещалась в открытом доступе государственными органами Украины.

Александр Мамай работает мэром Полтавы с 2020 года. Ранее занимал этот пост с 2010 по 2018 год. Господин Мамай неоднократно высказывался положительно в адрес РФ. В частности, в 2017 году он поставил в пример патриотизм россиян, которые знают, что «их государство самое мощное в мире и самое сильное в мире с их президентом Путиным, которое может дать отпор любому», передает местное издание «Полтавщина».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов