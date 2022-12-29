В Ейске жители пятого подъезда дома, пострадавшего при крушении Су-34, вернулись в свои квартиры

В Ейске жителям пятого подъезда дома на улице Коммунистической, 20/1, пострадавшего при крушении военного самолета Су-34, позволили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ейского района.

«По состоянию на 13 часов заселены 18 квартир. Возобновлена подача холодного водоснабжения. Ведутся работы по пуску газа, которые к концу дня будут завершены»,— говорится в сообщении.

Собственникам квартир выделили транспорт, необходимый для переезда. Жильцам помогают волонтеры.

Многоквартирный дом на улице Коммунистической в Ейске пострадал в октябре в результате пожара, возникшего из-за разлива топлива при крушении самолета Су-34 во дворе МКД. Тогда пострадали 48 человек, 15 из которых погибли. Накануне городские службы закончили демонтаж четырех поврежденных подъездов и приступили к подготовке строительной площадки.

Анастасия Донскова

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