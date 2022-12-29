Куйбышевский суд Петербурга приостановил разрешение на реконструкцию дома Басевича

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приостановил действие разрешения на строительство на месте Дома Басевича и расположенного рядом с ним сквера. О решении суда сообщило сообщество «SOS СПб СНОС» в своем Telegram-канале 29 декабря.

Постановление запрещает проведение любых работ по адресу Большая Пушкарская улица, 7 и 9, в том числе на территории детского садика. Однако последний уже снесли 19 декабря. Градозащитники пообещали вызвать полицию и приставов в случае начала работ.

Ровно две недели назад «Ъ-СПб» рассказывал, что Дом Басевича в Петербурге исключили из списка вещдоков по уголовному делу о превышении полномочий в КГИОП. Здание находится в аварийном состоянии с 2007 года. Смольный передал его Академии танца Бориса Эйфмана для реконструкции под общежитие для сотрудников. В августе этого года СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило контракт стоимостью 2,7 млрд рублей на реставрацию в пользу Академии танца Бориса Эйфмана с ПСБ «Жилстрой», аффилированным с ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган и Александра Кретова.

Подробнее о ситуации вокруг дома Басевича читайте в материале «Ъ-СПб» «Аварийный дом стал вещдоком».

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