В Херсонской области безвозвратно национализируют предприятия тех, кто финансировал ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что принцип внешнего управления предприятиями более неактуален. Все предприятия перешли в государственную собственность. Однако далее власти планируют национализировать компании, бенефициары которых оказывали финансовую поддержку армии Украине.

«Если управляющие — физические или юридические лица — выполняют поставленные условия, то будут продолжать работать с предприятиями, если нет — поставим государственных управляющих»,— сказал Владимир Сальдо, видео опубликовано в его Telegram-канале.

По его данным, всего в Херсонской области зарегистрировано более 26 тысяч предприятий. «Безвозвратно национализированы только те предприятия, бенефициары или руководители которых перечисляли средства на поддержку агрессивных действий против России»,— добавил он.

В октябре в Кремле сообщали, что работают с «брошенными активами» в присоединенных к России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Там говорили, что собственники могут заявить на права на активы. По информации «Ведомостей», в правительстве создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление «нефункционирующих и брошенных предприятий» в этих регионах.

О событиях 309-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко