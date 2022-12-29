Интеграция Крыма в российскую энергосистему завершена

Интеграция энергосистем Крыма и России закончена. Россия также может обеспечить энергоснабжение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ»,— сказал господин Грабчак на совещании с открытия трех подстанций в Крыму в формате видеоконференции (цитата по ТАСС).

В октябре правительство выделило 1 млрд руб. на обновление энергосистемы Крыма. Деньги направили на ремонт оборудования и закупки нового. Ранее в Крыму также запустили две подорванные в 2015 году линии электропередачи, которые соединят энергосистему с Херсонской и Запорожской областями. Мощность перетока составит около 600 МВт.

Олеся Павленко