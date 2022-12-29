«Ведомости»: в России Microsoft Outlook заменит «Почта 2.0»

Разработчик софта «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии») к концу 2023 года должен разработать корпоративную почтовую систему на импортонезависимой платформе «Почта 2.0», пишут «Ведомости». По информации издания, новая система станет аналогом менеджера Microsoft Outlook. Необходимые для реализации проекта затраты оцениваются в 1,1 млрд руб.

Из утвержденной в декабре «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года следует, что ответственными исполнителями также станут IT-компания «Ай-теко» и госкорпорация «Росатом». Директор Центра импортозамещения в сфере ИКТ Илья Массух рассказал газете, что «Росатом» выступает в роли заказчика, «МойОфис» — разработчика, а «Ай-теко» — в роли интегратора.

В материалах ДК отмечается, что новая система должна будет поддерживать более 400 тыс. почтовых ящиков, пользователи смогут отправлять около 50 сообщений в день, их средний объем составит 500 килобайт. В системе также должна быть предусмотрена единая адресная книга, отмечает издание.

Согласно графику правительства, техническую архитектуру почтового клиента должны проработать к марту 2023 года, к июню систему планируют протестировать и выпустить. Опытно-промышленная эксплуатация почтовой системы продлится с июня по сентябрь, а к концу следующего года ее должны ввести в промышленную эксплуатацию и настроить работу технической поддержки, сообщают «Ведомости».

12 декабря «Ъ» писал, что для доработки собственного софта «МойОфис» запросил государственные гранты в размере 1,38 млрд руб. Речь идет не только об элементах интерфейса, но и о возможности переводить макросы (встроенные в документы программы), написанные на языке программирования Microsoft. Общие расходы на проекты оцениваются в 1,69 млрд руб. В числе заказчиков помимо упомянутого выше «Росатома» — ОАО РЖД.

Подробнее — в материале «Ъ» «"МойОфис" ориентируется на Microsoft».

Милена Костерева