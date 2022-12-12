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Коммерсантъ FM
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«МойОфис» ориентируется на Microsoft

Разработчик просит 1,7 млрд рублей на адаптацию своего софта

Как стало известно “Ъ”, разработчик офисного пакета «МойОфис» запросил государственные гранты, чтобы доработать свой софт. Речь идет как об элементах интерфейса, так и о возможности переводить макросы (встроенные в документы программы), написанные на языке программирования Microsoft. В числе заказчиков — «Росатом» и ОАО РЖД, которые уже используют «МойОфис». Разработчик обосновывает проект тем, что «в условиях кибервойны» использование продуктов Microsoft угрожает экономике. Но эксперты отмечают, что макровирусы сейчас не представляют опасности, а пользователям важно соответствие не конкретному ПО, а более широким стандартам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортами проектов по замещению иностранного софта, направленными компанией «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «МойОфис») в индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Офисное ПО», который курирует Минцифры. Речь идет о доработке функциональности офисного пакета, в качестве заказчиков названы госкорпорация «Росатом» и ОАО РЖД. Расходы на проекты оцениваются в целом на уровне 1,69 млрд руб., гранты запрошены на 1,38 млрд руб.

Из трех заявок одобрена только одна — на разработку переводчика макросов (встроенных в документы программ) с языка программирования VBA из состава Microsoft Office на использующийся российским офисным пакетом Lua. В обосновании проекта говорится, что использование Microsoft Office «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике. При этом, согласно документу, в ОАО РЖД макросы на языке Microsoft сохраняются в 20% документов.

В «Новых облачных технологиях» отказались от комментариев, в «Росатоме» и Минцифры не ответили на запросы. Представитель ОАО РЖД сообщил “Ъ”, что в компании известно об инициативах «Новых облачных технологий», однако не подтвердил упомянутую в документах долю использования макросов. «Такое исследование у нас не проводилось»,— сказали там. В то же время в монополии уточнили, что при выборе госкомпаниями нового поставщика офисного ПО «вопрос о конвертации проприетарного (патентованного, закрытого ПО.— “Ъ”) формата будет актуален».

Два других направленных в ИЦК проекта касаются добавления в «МойОфис» функций, которые есть в редакторах из Microsoft Office: перемещение мышью диапазона ячеек в таблице, предварительный просмотр результатов импорта, отслеживание изменений в тексте и т. п. Сервисы, присутствовавшие в иностранных офисных пакетах, «позволяли увеличивать производительность труда, и делопроизводство в компаниях адаптировалось именно под них», поясняется в одном из паспортов. Разработчики пакета также планируют добавить возможность создания документов с присоединенной (встроенной в файл) электронной подписью.

Макросы активно использовались в начале 2000-х годов, до появления современных средств автоматизации, и сейчас их применение «считается нецелесообразным», уточняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. VBA, по его словам, не сильно распространен и как средство доставки вредоносного кода. «Обнаруживать макровирусы достаточно легко и при помощи сетевых шлюзов, и на уровне рабочих станций. Для целенаправленных же атак более эффективны методы социальной инженерии»,— отмечает он. Использование макросов в 20% документов — «удручающий уровень», характерный для крупных компаний с большим количеством филиалов в отдаленных регионах, добавил господин Ульянов.

Заказчикам ПО важна не столько сопоставимость пользовательского интерфейса одного редактора с интерфейсом другого, сколько его соответствие общим принципам, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Такие принципы формировались и адаптировались IBM, Microsoft и Apple еще в 1970-х и 1980-х, «с тех пор разработчики поняли, что, какими бы творцами им ни хотелось быть, интерфейс должен быть стандартным». Если разные офисные пакеты соответствуют единым принципам, добавил эксперт, то пользователи тратят меньше времени и сил на переход между ними.

Юрий Литвиненко, Наталья Скорлыгина

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