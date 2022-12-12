«МойОфис» ориентируется на Microsoft

Как стало известно “Ъ”, разработчик офисного пакета «МойОфис» запросил государственные гранты, чтобы доработать свой софт. Речь идет как об элементах интерфейса, так и о возможности переводить макросы (встроенные в документы программы), написанные на языке программирования Microsoft. В числе заказчиков — «Росатом» и ОАО РЖД, которые уже используют «МойОфис». Разработчик обосновывает проект тем, что «в условиях кибервойны» использование продуктов Microsoft угрожает экономике. Но эксперты отмечают, что макровирусы сейчас не представляют опасности, а пользователям важно соответствие не конкретному ПО, а более широким стандартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортами проектов по замещению иностранного софта, направленными компанией «Новые облачные технологии» (разработчик офисного пакета «МойОфис») в индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Офисное ПО», который курирует Минцифры. Речь идет о доработке функциональности офисного пакета, в качестве заказчиков названы госкорпорация «Росатом» и ОАО РЖД. Расходы на проекты оцениваются в целом на уровне 1,69 млрд руб., гранты запрошены на 1,38 млрд руб.

Из трех заявок одобрена только одна — на разработку переводчика макросов (встроенных в документы программ) с языка программирования VBA из состава Microsoft Office на использующийся российским офисным пакетом Lua. В обосновании проекта говорится, что использование Microsoft Office «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике. При этом, согласно документу, в ОАО РЖД макросы на языке Microsoft сохраняются в 20% документов.

В «Новых облачных технологиях» отказались от комментариев, в «Росатоме» и Минцифры не ответили на запросы. Представитель ОАО РЖД сообщил “Ъ”, что в компании известно об инициативах «Новых облачных технологий», однако не подтвердил упомянутую в документах долю использования макросов. «Такое исследование у нас не проводилось»,— сказали там. В то же время в монополии уточнили, что при выборе госкомпаниями нового поставщика офисного ПО «вопрос о конвертации проприетарного (патентованного, закрытого ПО.— “Ъ”) формата будет актуален».

Два других направленных в ИЦК проекта касаются добавления в «МойОфис» функций, которые есть в редакторах из Microsoft Office: перемещение мышью диапазона ячеек в таблице, предварительный просмотр результатов импорта, отслеживание изменений в тексте и т. п. Сервисы, присутствовавшие в иностранных офисных пакетах, «позволяли увеличивать производительность труда, и делопроизводство в компаниях адаптировалось именно под них», поясняется в одном из паспортов. Разработчики пакета также планируют добавить возможность создания документов с присоединенной (встроенной в файл) электронной подписью.

Макросы активно использовались в начале 2000-х годов, до появления современных средств автоматизации, и сейчас их применение «считается нецелесообразным», уточняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. VBA, по его словам, не сильно распространен и как средство доставки вредоносного кода. «Обнаруживать макровирусы достаточно легко и при помощи сетевых шлюзов, и на уровне рабочих станций. Для целенаправленных же атак более эффективны методы социальной инженерии»,— отмечает он. Использование макросов в 20% документов — «удручающий уровень», характерный для крупных компаний с большим количеством филиалов в отдаленных регионах, добавил господин Ульянов.

Заказчикам ПО важна не столько сопоставимость пользовательского интерфейса одного редактора с интерфейсом другого, сколько его соответствие общим принципам, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Такие принципы формировались и адаптировались IBM, Microsoft и Apple еще в 1970-х и 1980-х, «с тех пор разработчики поняли, что, какими бы творцами им ни хотелось быть, интерфейс должен быть стандартным». Если разные офисные пакеты соответствуют единым принципам, добавил эксперт, то пользователи тратят меньше времени и сил на переход между ними.

Юрий Литвиненко, Наталья Скорлыгина