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Коммерсантъ FM
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Производители удобрений оценили сокращение экспорта в 2022 году в 15%

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) считает, что российские производители с июня-июля начали оправляться от санкций. Летом объединение оценивало падение экспорта в 20%, сейчас они прогнозируют спад по итогам года в 15%. По мнению главы РАПУ Андрея Гурьева, производители стали находить альтернативные способы поставок — «уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран».

По данным РАПУ, Россия сокращает поставки в Европу и наращивает экспорт в Индию, на Ближний Восток и в Африку. Экспорт калия в Европу снизился примерно в 2,7 раза, до 0,7 млн т, фосфорных удобрений — почти в 1,5 раза, до 2 млн т. Поставки минеральных удобрений в Индию выросли в 3 раза, до 3,6 млн руб., на Ближний Восток — на 40%, до 700 тыс. т. «Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки DAP/MAP из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 млн тонн различных удобрений»,— говорится в заявлении господина Гурьева (цитата по ТАСС).

Производство основных видов минеральных удобрений выросло в 2022 году в физическом весе на 5%. По данным РАПУ, производители обеспечили внутренний рынок удобрениями еще в октябре — на эти цели пошло около 5 млн т продукции. Эксперты прогнозируют рост спроса в России.

По данным Росстата, в ноябре в России производство минеральных удобрений упало на 17,8% в годовом выражении, до 1,8 млн т. Всего за 11 месяцев 2022 года выпущено 21,4 млн т удобрений — на 11,4% меньше, чем за январь—ноябрь 2021 года. Самый большой спад пришелся на калийные удобрения (42%).

Российские власти обвиняют страны Запада в создании препятствий для экспорта российских удобрений на мировой рынок с помощью санкций. Страны Запада отмечают, что напрямую ограничения на эту продукцию не вводились. Россия пытается найти решение проблемы вместе с Турцией и ООН в рамках зерновой сделки, которая была заключена с Украиной летом.

О сделке — в материале «Ъ» «Зерновая пересделка».

Леонид Уварчев

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