Компания зарегистрирована 26 апреля 2006 года. В состав акционеров входят «ВТБ Капитал», международный оператор аэропортов Fraport AG (Германия), Суверенный инвестиционный фонд Катара, Российский фонд прямых инвестиций и международные инвесторы.

В июне 2009 года консорциум инвесторов выиграл конкурс на реконструкцию аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). В октябре того же года аэропорт Пулково, «Воздушные ворота Северной столицы» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о реконструкции, развитии и эксплуатации аэропорта на основе государственно-частного партнерства сроком на 30 лет. Согласно нему, с 2013 года компания помимо налогов выплачивает городу 11,5% прибыли от проектной деятельности. С 29 апреля 2010 года она осуществляет управление всеми операционными процессами Пулково. С 1 января по 31 октября 2022 года аэропорт обслужил 15,5 млн пассажиров. По итогам всего 2021 года пассажиропоток составил 18,1 млн человек.

По данным СПАРК, выручка компании за 2021 год составила примерно 16,4 млрд руб., а чистая прибыль — 3,9 млрд руб.