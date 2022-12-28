ВТБ планирует внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии

ВТБ планирует рассмотреть вопрос о допэмиссии обыкновенных акций банка на внеочередном общем собрании акционеров, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Для чего планируется допэмиссия и какими могут быть ее параметры, пока не сообщается, отмечает «Интерфакс».

Заседание набсовета ВТБ, на котором должны рассматриваться дата и повестка собрания акционеров, планировалось провести сегодня, 28 декабря, в заочной форме.

ВТБ находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года. В 2022 году Великобритания ввела новые санкции против ВТБ. В феврале банк был включен в санкционный список США, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов. С марта ВТБ отключен от межбанковской системы платежей SWIFT.

Ранее вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который работает в основном в Крыму. Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые РФ оплатит акциями РНКБ, будет установлена, исходя из биржевой цены за шесть месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка.

РНКБ войдет в группу ВТБ в 2023 году, сейчас идет оценка акций, говорил в декабре глава крымского банка Михаил Якунин. Планируется, что в периметр группы ВТБ также войдут все «дочки» РНКБ.

Мария Федотова