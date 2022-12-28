Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ планирует внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии

ВТБ планирует рассмотреть вопрос о допэмиссии обыкновенных акций банка на внеочередном общем собрании акционеров, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Для чего планируется допэмиссия и какими могут быть ее параметры, пока не сообщается, отмечает «Интерфакс».

Заседание набсовета ВТБ, на котором должны рассматриваться дата и повестка собрания акционеров, планировалось провести сегодня, 28 декабря, в заочной форме.

ВТБ находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года. В 2022 году Великобритания ввела новые санкции против ВТБ. В феврале банк был включен в санкционный список США, предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов. С марта ВТБ отключен от межбанковской системы платежей SWIFT.

Ранее вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), который работает в основном в Крыму. Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые РФ оплатит акциями РНКБ, будет установлена, исходя из биржевой цены за шесть месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка.

РНКБ войдет в группу ВТБ в 2023 году, сейчас идет оценка акций, говорил в декабре глава крымского банка Михаил Якунин. Планируется, что в периметр группы ВТБ также войдут все «дочки» РНКБ.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...