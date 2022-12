С беседы сторон в среду в Хамовническом райсуде Москвы стартовало рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к частным лицам и компаниям, владеющим ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO). Надзор требует вернуть обыкновенные бездокументарные акции ПАО государству на том основании, что изначально они были приобретены на коррупционные доходы основателями группы «Сумма», братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, а потом в числе других активов спрятаны от конфискации. Для этого, полагают истцы, использовались «связанные» с господами Магомедовыми и подконтрольные им лица. Ответчики требовали отклонить иск как неправосудный, но им было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Основанием для иска заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, стали результаты прокурорского надзора за уголовным делом основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова. Как сообщал “Ъ”, Мещанский райсуд признал их виновными в организации преступного сообщества, мошенничества и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ), приговорив к 19 и 18 годам заключения соответственно.

При этом надзором было установлено, что, являясь членом Совета федерации (СФ) в 2002–2009 годах, Магомед Магомедов, несмотря на запреты, продолжал заниматься бизнесом. Более того, «будучи представителем высшего органа власти и членом профильных комитетов и комиссий» СФ, Магомедов-старший «имел доступ к служебной информации о важнейших промышленных и инфраструктурных объектах, конечных бенефициарах и приоритетах государственной политики по их развитию, которую использовал для личного обогащения». На средства, полученные из непредусмотренных законом источников, полагает надзор, он скупал перспективные и высоколиквидные активы, в том числе образующие естественные монополии и «имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Так, привел пример истец, с 2006 года Магомедов-старший и его брат стали совладельцами Приморского торгового порта, включенного в Реестр субъектов естественных монополий, а в 2011 году — Новороссийского морского торгового порта, являющегося крупнейшим участником рынка стивидорных услуг, который также включен в реестр. Таким образом, полагает надзор, успешность и доходность бизнеса братьев Магомедовых была поставлена в прямую зависимость от проводимой высшим органом власти политики, в которую экс-сенатор был вовлечен лично, принимая в ней непосредственное участие. Между тем, как считают в Генпрокуратуре, часть неправомерно полученного Магомедом Магомедовым дохода в период работы в СФ была легализована «путем приобретения в 2012 году контрольного пакета ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (FESCO)». При этом отмечается, что законных средств у Магомеда Магомедова, в том числе согласно его декларации, на сделку не было. Помимо же незаконных для покупки пароходства были привлечены кредиты на общую сумму $800 млн, полученные в Goldman Sachs international и Raiffeisen Bank International AG.

«С целью сокрытия информации о конечных бенефициарах» и «создания видимости самостоятельности акционеров» акции FESCO, считает надзор, были «распределены» между связанными с господами Магомедовыми физическими лицами, среди которых в иске называются Сергей Базылев (выступает одним из ответчиков) и глава GHP Group Марк Гарбер, а также юридические лица — та же GHP Group, Maple Ridge ltd, SGS Universal Holdings ltd, TPG Capital, GHP Group и Zutrek Holdings ltd (часть из них привлечена к суду).

В результате подконтрольная братьям Maple Ridge ltd стала обладателем 49,9% акций FESCO, говорится в иске. Конечными же владельцами этого пакета, считают в ГП, выступали SGS Universal Holdings ltd (32,5%) и TPG Capital (17,4%). Еще 23,8% акций, контролируемых кипрским офшором Elvy Limited, поступили в управление GHP Group Марка Гарбера. Также, отмечается в материалах дела, на заемные средства у структур господ Магомедовых Сергеем Базылевым через Noubelius ltd и Zutrek Holdings ltd были приобретены еще 9,6% акций.

Управление всеми юрлицами, считают в Генпрокуратуре, братья Магомедовы осуществляли «на основе корпоративных и тайных договоренностей, а также финансовых обязательств, что позволяло им скрыть свое присутствие и прямо влиять на операционную деятельность организации». Установив контроль над группой FESCO, господа Магомедовы, по версии надзора, «обеспечили принятие советом директоров компании заведомо невыгодных для нее решений, в соответствии с которыми заем у иностранных банков был погашен за счет средств, привлеченных от выпуска облигаций самой группы».

В 2018 году после начала уголовного преследования господ Магомедовых наиболее ликвидные и дорогостоящие активы были реализованы ими «для последующего вывода средств за границу» или перерегистрированы на «иных лиц». Акции Новороссийского морского торгового порта братья продали «Транснефти». Вырученные от сделки $750 млн по иску Генпрокуратуры у них конфисковал тот же Хамовнический райсуд Москвы. Это решение, уже вступившее в законную силу, надзор требует признать доказательством того, что активы братьев Магомедовых «являлись результатом их коррупционного поведения».

При этом, считают в Генпрокуратуре, братья Магомедовы продолжили «фактически» владеть FESCO, акции которого были «перераспределены между связанными с ними лицами». На данный момент, отмечается в иске, конечными бенефициарами общества являются Зиявудин Магомедов (32,5% акций у него по приговору Мещанского суда были конфискованы, но соответствующее решение не вступило в законную силу), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей Базылев (9,6%). «Договоренности названных лиц по номинальному держанию и управлению в интересах Магомедовых акций с целью исключения обращения на них взыскания противны основам правопорядка и нравственности, поскольку преследовали цель сокрытия имущества от контролирующих органов и получения противоправного обогащения»,— говорится в иске, к рассмотрению которого Хамовнический райсуд приступил в среду. По данным Генпрокуратуры, эти ценные бумаги не могут являться объектом законного гражданского оборота, так как права на них возникли в результате нарушения господами Магомедовыми антикоррупционных запретов и ограничений.

Один из представителей ответчиков пояснил “Ъ”, что на беседу (фактически предварительное слушание в гражданском процессе) явились юристы всех участвующих в разбирательстве сторон. «Были приведены многочисленные аргументы в пользу того, что данный иск вообще не должен рассматриваться, так как акции пароходства находятся в законном владении»,— отметил собеседник “Ъ”. По его словам, представители господ Магомедовых, которые также выступают ответчиками, попросили приостановить разбирательство до вступления вынесенного им приговора в законную силу или иного решения по уголовному делу, так как в рамках уголовного процесса крупный пакет акций уже был передан государству. Это и другие ходатайства судья Татьяна Перепелкова отклонила, назначив первое заседание по существу иска на 10 января 2023 года.

Кстати, в 2022 году она удовлетворила два иска Генпрокуратуры к братьям Магомедовым и связанным с ними структурам, взыскав в общей сложности более $900 млн.

Николай Сергеев