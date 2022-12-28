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Магнус Карлсен стал четырехкратным чемпионом мира по рапиду

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионата мира по быстрым шахматам в Алматы. 32-летний гроссмейстер является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, сегодняшняя победа сделала его четырехкратным чемпионом мира по рапиду. Магнус Карлсен набрал 10 очков.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: Anton Vaganov/File Photo, Reuters

Магнус Карлсен

Фото: Anton Vaganov/File Photo, Reuters

Вторым стал представитель Германии Винсент Каймер (9,5), 3-е место занял американец Фабиано Каруана (9,5; уступил немцу по дополнительным показателям). Лучшим из россиян стал Даниил Дубов, который занял 4-е место (9).

С 2013 года Магнус Карлсен чемпион мира по классическим шахматам, в 2014–2016, 2019, 2022 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014–2015, 2017–2019 годах — чемпион мира по блицу.

29–30 декабря в Алматы пройдет чемпионат мира по блицу.

Мария Федотова

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