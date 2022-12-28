Магнус Карлсен стал четырехкратным чемпионом мира по рапиду

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионата мира по быстрым шахматам в Алматы. 32-летний гроссмейстер является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, сегодняшняя победа сделала его четырехкратным чемпионом мира по рапиду. Магнус Карлсен набрал 10 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Anton Vaganov/File Photo, Reuters Магнус Карлсен

Фото: Anton Vaganov/File Photo, Reuters

Вторым стал представитель Германии Винсент Каймер (9,5), 3-е место занял американец Фабиано Каруана (9,5; уступил немцу по дополнительным показателям). Лучшим из россиян стал Даниил Дубов, который занял 4-е место (9).

С 2013 года Магнус Карлсен чемпион мира по классическим шахматам, в 2014–2016, 2019, 2022 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014–2015, 2017–2019 годах — чемпион мира по блицу.

29–30 декабря в Алматы пройдет чемпионат мира по блицу.

Мария Федотова