Bloomberg: Мельниченко призвал политиков ЮАР повлиять на ЕС из-за проблем с поставками удобрений

Российский бизнесмен и бывший бенефициар крупнейшей в РФ компании-производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко посетил ЮАР, чтобы убедить местные власти оказать давление на Евросоюз (ЕС) для отмены санкций. Как пишет Bloomberg, господин Мельниченко считает, что введенные в отношении него ограничения мешают поставкам удобрений и продовольствия.

«Я не думаю, что люди, страдающие от нехватки еды, должны принимать сторону в конфликте»,— сказал бизнесмен Bloomberg. Как уточняет агентство, в момент разговора он находился в ЮАР. При этом он отказался назвать имена политиков, с которыми встречался. По информации агентства, господин Мельниченко общался с южноафриканскими политиками в кулуарах предвыборного съезда правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс».

По словам бизнесмена, из-за санкций ЕС поставки удобрений в 2022 году сократились примерно на 9 млн тонн. Господин Мельниченко уточнил, что удобрения, поставки которых были ограничены, позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 млн человек.

Bloomberg обращает внимание, что санкции ЕС в отношении России не касаются сельскохозяйственной продукции или удобрений, однако ограничения в отношении российских бизнесменов приводят к отказу страховых организаций, банков и логистических компаний сотрудничать с ними.

16 декабря издание EUobserver сообщило, что Евросоюз намерен смягчить санкционное давление в отношении пяти российских предпринимателей, в том числе Андрея Мельниченко. Как уточнял EUobserver, таким образом власти ЕС намерены увеличить финансирование поставок продовольствия и удобрений в бедные страны, особенно в Африку.

Господин Мельниченко был включен в санкционный список ЕС 9 марта в ответ на ввод российских войск на Украину. За день до этого бизнесмен перестал быть бенефициаром «Еврохима» и СУЭКа. По данным Bloomberg, с начала года состояние миллиардера сократилось на $3,88 млрд, до $13,6 млрд.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева