Генерал-лейтенант МЧС пострадал от падения сосульки в Москве

Директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров госпитализирован после падения льда с крыши дома на Инициативной улице в Москве. В МЧС сообщили, что его уже прооперировали.

«Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей»,— сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Других сведений о состоянии Анатолия Елизарова не приводится. Telegram-канал Mash сообщил, что у пострадавшего диагностировали травму головы.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются лица, ответственные за очистку здания от снега и льда, говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Лусине Баласян