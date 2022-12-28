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Коммерсантъ FM
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Генерал-лейтенант МЧС пострадал от падения сосульки в Москве

Директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров госпитализирован после падения льда с крыши дома на Инициативной улице в Москве. В МЧС сообщили, что его уже прооперировали.

«Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей»,— сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Других сведений о состоянии Анатолия Елизарова не приводится. Telegram-канал Mash сообщил, что у пострадавшего диагностировали травму головы.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются лица, ответственные за очистку здания от снега и льда, говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Лусине Баласян

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