В Екатеринбурге арестовали мать по делу об убийстве трех детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 26 февраля 37-летнюю Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве трех своих детей — сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочери. Об этом из суда сообщает корреспондент «Ъ».

Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 декабря. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Женщине грозит до 20 лет колонии. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Адвокат обвиняемой Олег Грязютин рассказал, что женщина признала вину частично, хотя постоянно меняет свои показания. Он отметил, что, по словам екатеринбурженки, убийство она совершила из-за воздействия синтетических веществ.

Местные СМИ сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург