Росприроднадзор назвал причины разлива мазута в Тамани

Причиной разлива мазута в Тамани стала утечка нефтепродуктов из автоцистерны при заправке судов, пришвартованных к причалу яхт-клуба. Об этом сообщила пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

В результате происшествия топливо разлилось на берегу Таманского залива и попало в море. По данным прокуратуры Краснодарского края, утечка 3 тонн нефтепродуктов произошла из-за разгерметизации топливного шланга.

В Росприроднадзоре проводят проверку и расчеты вреда, причиненного окружающей среде. По факту происшествия возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов, повлекшее их загрязнение).

О разливе топлива в Таманском заливе стало известно 22 декабря. Площадь загрязнения акватории составила 75 кв. м. На суше пострадали 500 кв. м.

Анастасия Донскова

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