Разлив мазута на суше в Тамани ликвидируют до конца дня 22 декабря

Разлив 3 тонн мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря завершат к концу дня 22 декабря. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь загрязнения акватории составила 75 кв. м. На суше пострадали 500 кв. м территории. Работы по ликвидации загрязнения в море завершили 22 декабря к 06:00.

«Продолжаются работы на береговой линии — ее засыпали специальным сорбентом. Загрязненный грунт будет вывезен и утилизирован»,— говорится в сообщении.

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. К ликвидации привлекли 40 человек и 12 единиц техники. О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается.

Ранее в Росприроднадзоре учения по устранению последствий разлива нефтепродуктов на Кубани признали неудовлетворительными из-за недостаточного числа сил ликвидаторов.

Анастасия Донскова

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