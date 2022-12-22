Прокуратура установит причины разлива мазута на суше в Тамани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку для установления причин и условий загрязнения нефтепродуктами акватории Таманского залива и побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте разлива мазута выставили заграждение, а также взяли пробы морской воды для проведения исследования на загрязнения. Специалисты ликвидируют разлив нефтепродуктов и производят расчет причиненного ущерба. На место выехали представители прокуратуры края и Азово–Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

21 декабря в станице Тамань при проведении погрузки нефтепродуктов с автоцистерны на суда из-за скачка давления произошла разгерметизация грузового шланга. Из-за этого на поверхность воды и прилегающую территорию вылилось около 3 тонн мазута. Площадь загрязнения акватории составила 75 кв. м, на суше пострадали 500 кв. м территории. Работы по ликвидации загрязнения в море завершили 22 декабря к 06:00.

Комиссия по оценке соответствия тренировочных учений Росприроднадзора признала неудовлетворительными учения по ликвидации разлива нефти из подвижного состава на полигоне в Краснодарском крае. Сейчас береговую линию засыпали специальным сорбентом. Загрязненный грунт вывезут и утилизируют.

Татьяна Ручкина

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