Глава Минобороны Франции прибыл в Киев

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню прибыл с визитом в Киев, сообщает агентство AP. Это первая поездка министра на Украину с момента вступления в должность в мае.

Господин Лекорню приехал на поезде из Варшавы. Он планирует провести переговоры с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым и обсудить, в частности, поставки оружия.

В ноябре Франция передала Украине две батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale. 20 декабря французский президент Эмманюэль Макрон заявил о планах продолжить военную поддержку Киева в 2023 году. Сам он в последний раз посещал столицу Украины 16 июня.

О поездке главы Минобороны Франции — в материале «Ъ» «Переговорный пунктик».

Лаура Кеффер