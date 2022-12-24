СМИ: министр обороны Франции посетит Украину 28 декабря

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отправится на Украину 28 декабря, передает BFMTV со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters Себастьян Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

По информации телеканала, господин Лекорню посетит Украину, чтобы «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции». Программа визита пока неизвестна, но источник сообщил, что министр обороны встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине ЗРК Crotale, а также о планах продолжить военную поддержку Киева в 2023 году. По данным Le Figaro, Париж также передаст ВСУ от 6 до 12 гаубиц Caesar, которые ранее у Франции заказала Дания. Господин Макрон в последний раз посещал Киев 16 июня.

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Эрдни Кагалтынов