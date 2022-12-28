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Коммерсантъ FM
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«На то они и мечты, чтобы иметь мало отношения к реальности»

Дмитрий Гронский — об идеальном автомобиле для россиян

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об итогах опроса портала «Авто.ру», которые позволили нарисовать портрет «машины мечты».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Накануне новогодних каникул коллеги с портала «Авто.ру» провели опрос, чтобы составить среднестатистический портрет автомобиля, о котором мечтают россияне. Что правда, то правда. Если какое-то время назад автомобиль, хоть и имел для многих из нас эмоциональный контекст, но был скорее запланированной покупкой с расчетом кредитных схем и прочей прозой, то сегодня он и в самом деле — все больше мечта. Это, собственно, подтверждает и результат опроса. «Автомобиль мечты» для среднестатистического россиянина — это «черный японский внедорожник». На этом можно было бы поставить точку, но самое интересное, как всегда, в деталях, в которых, как известно, кроется совсем не Дед Мороз.

О внедорожнике мечтают 49% опрошенных, что неудивительно. Заполучить седан хотели бы 27% респондентов, хэтчбек — 11%.

Интересна разбивка по странам. Больше всего мечтают о японской машине — 32% респондентов. Немного отстает Германия — 27%. 2% вожделеют Skoda, именно столько опрошенных выбрало «автомобиль из Чехии». Но интересно другое. Об отечественной машине думают всего 12%, а о китайской — и вовсе 4%. Хотя именно российские автомобили и машины из Поднебесной, похоже, заменят нам все остальное. Впрочем, на то они и мечты, чтобы иметь мало отношения к реальности.

Большинство опрошенных выбрало черный цвет автомобиля. Хотя еще недавно в лидерах были белый и серебристый. Мотор, конечно же, бензиновый: об электромобиле у нас мечтает лишь каждый двадцатый респондент. Коробка, очевидно, «автомат»: на механике не согласны ездить 70% отвечавших на вопросы «Авто.ру». Средняя «мощность мечты» — от 150 до 200 л.с.

Была в опросе и позиция относительно цены «автомобиля мечты». Треть опрошенных россиян сказали, что стоить он должен от 2 млн руб. до 5 млн руб. Так, собственно, и есть — средняя цена нового автомобиля в декабре составляла 3,4 млн руб. Какой была эта величина еще год назад, лучше не вспоминать.

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