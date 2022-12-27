«Китайские машины просто обязаны иметь российские имена»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, что ждет автомобили Lada.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Было время, когда по нашей стране ездили кроссоверы марки SsangYong, на радиаторной решетке которых красовалась «мерседесовская» звезда. Дело в том, что двигатели этих машин выпускали в Южной Корее по лицензии Mercedes-Benz, что и давало владельцам повод для подобного «бейдж-инжиниринга». Хотя для повышения статуса и цены автомобиля, пусть даже в глазах его владельца, повода особого и не нужно. Достаточно просто желания. У моего подъезда уже несколько лет паркуется «Нива», хозяин которой тоже украсил радиатор «мерседесовским» логотипом. Я иногда здороваюсь с этим приветливым веселым человеком, и потому допускаю, что сделал он это в шутку. Точно так же я в Германии однажды видел Gelandewagen цвета хаки и с эмблемой УАЗ.

Почему мы об этом сегодня говорим? Потому что на прошлой неделе была наконец объявлена дальнейшая судьба питерского завода, еще недавно выпускавшего автомобили марки Nissan. Здесь уже во второй половине 2023 года начнется производство китайских машин, но под брендом Lada. Казалось бы, столько лет приглашенная звезда, главный дизайнер марки Стив Маттин разрабатывал для Lada собственный стиль. И это ему удалось. И Vesta, и Xray не только выглядят достойно, но и имеют свое собственное лицо, X-Face, придуманный Маттином. Теперь получается, что старался он напрасно, и достаточно просто на китайское изделие прикрутить тольяттинскую эмблему.

Зачем так будут делать? Может быть, потому что Lada — это у нас более весомый и уважаемый бренд, чем любой из китайских, к слову, еще не выбранных? Так давайте лучше сразу выпускать «Мерседес», благо теперь Запад нам вообще не указ. Но ответ на вопрос пришел недавно. На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина была озвучена стратегия развития отечественной промышленности. В частности, доля российских автомобилей на внутреннем рынке к 2030 году должна составить 80%. Очевидно, что в рамках этой стратегии китайские машины просто обязаны иметь российские имена.