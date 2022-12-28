В суд направлено административное дело о призывах рэпера Oxxxymiron к сепаратизму

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд административное дело о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Там не уточнили имени человека, против которого возбуждено дело. По информации «Ъ-СПб», речь идет о рэпере Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом). Дело возбуждено из-за трека «Ойда» и клипа к нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из клипа Oxxxymiron «Ойда»

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com Кадр из клипа Oxxxymiron «Ойда»

Фото: oxxxymironofficial / youtube.com

Материалы направлены в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Дата заседания еще не назначена. В декабре туда же был направлен иск о запрете этой же песни к распространению в России и ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах. Предварительное заседание назначено на 9 января 2023 года. На трек пожаловалась Лига свободного интернета Екатерины Мизулиной.

Трек «Ойда» был выпущен в сентябре 2022 года. В нем есть строчки «Ингрия будет свободной». Ингерманландия — историческая область на северо-западе России.

Олеся Павленко