Прокуратура Петербурга через суд хочет заблокировать клип «Ойда» Оксимирона на его странице «Вконтакте»

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направил в суд дело об административном правонарушении за публичные призывы к сепаратизму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о музыкальном клипе на песню, содержание которой призывает к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности РФ.

По данным источника «Ъ-СПб», через суд хотят заблокировать клип «Ойда» Оксимирона (Мирон Федоров, признан иноагентом), опубликованном на его официальной странице «Вконтакте». В настоящее время материалы дела по ч.2 ст. 20.3.2 КоАП РФ направлены в Октябрьский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

«…информационные материалы, содержат совокупность лингвистических и психологических признаков публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанное в форме лозунга, а также публичные призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации»,— следует из заключения специалистов СПбГУ.

В начале декабря «Ъ-СПб» рассказывал, что иск к рэперу Оксимирону (признан иноагентом) с требованием запретить его песню «ОЙДА» зарегистрирован в суде Петербурга.

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