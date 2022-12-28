Турчак предложил наносить изображения участников военной операции на фасады школ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ изображения с историческими деятелями, героями Великой Отечественной войны, а также героями специальной военной операции. По его мнению, «нужно это делать повсеместно». Свою идею он озвучил на совещании по программе капремонта школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное к данным учебным заведениям или населенным пунктам. Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев»,— заявил господин Турчак (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре Минпросвещения внесло поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт Планируется внести в школьные программы по истории для 10–11-х классов разделы о военной операции на Украине. Учителя опасаются, что ведомство хочет превратить их в «политических комиссаров». Глава министерства Сергей Кравцов говорил, что в учебники включат подвиги героев военной операции.

Подробности — в публикации «Ъ» «Специальные военные уроки».

Лаура Кеффер