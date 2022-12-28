Турчак предложил наносить изображения участников военной операции на фасады школ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил наносить на фасады и стены школ изображения с историческими деятелями, героями Великой Отечественной войны, а также героями специальной военной операции. По его мнению, «нужно это делать повсеместно». Свою идею он озвучил на совещании по программе капремонта школ.
Андрей Турчак
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Предлагаем в следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев специальной военной операции, исторических деятелей, которые имеют непосредственное к данным учебным заведениям или населенным пунктам. Также предполагаем рассмотреть возможность присвоения школам имен героев»,— заявил господин Турчак (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре Минпросвещения внесло поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт Планируется внести в школьные программы по истории для 10–11-х классов разделы о военной операции на Украине. Учителя опасаются, что ведомство хочет превратить их в «политических комиссаров». Глава министерства Сергей Кравцов говорил, что в учебники включат подвиги героев военной операции.
Подробности — в публикации «Ъ» «Специальные военные уроки».