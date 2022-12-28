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Хiaomi представила линейку смартфонов Redmi K60

Компания Xiaomi показала семейство смартфонов Redmi K60, в которое вошли модели Redmi K60, Redmi K60E и Redmi K60 Pro. Стоимость новых устройств в Китае составит от $316.

Все устройства имеют 6,6-дюймовый OLED-дисплей разрешением 3200x1440 точек, частотой обновления 120 Гц. Новинки с 8, 12 или 16 Гб оперативной и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти. Основным отличием смартфонов стал процессор: K60 Pro получил флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, K60 имеет Snapdragon 8+ Gen 1, а K60E оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200.

Флагманская модель оснащена 16-Мп фронтальной камерой и тройным основным модулем, включающим в себя 50-Мп объектив, сверхширокоугольный 8-Мп объектив и 2-Мп макрообъектив. У K60 отличается только основной объектив, имеющий 64-Мп модуль, а у K60E 20-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры.

Redmi K60 Pro с аккумулятором 5000 мА•ч поддерживает быструю зарядку 120 Вт, а кроме того, модель стала первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой мощностью до 30 Вт. K60 с батареей 5500 мА•ч имеет проводную зарядку 67 Вт и беспроводную 30 Вт.

Все новые устройства Xiaomi поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, оснащены модулем NFC и ИК-модулем, а также могут работать с двумя СИМ-картами. Смартфоны Redmi получили фирменную графическую оболочку MIUI 14 (у K60E — MIUI 13), созданную на основе операционной системы Android.

Максим Вершинин

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