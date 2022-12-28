Глава «Аэрофлота» назвал сроки использования Boeing и Airbus

Cамолеты Airbus и Boeing в парке «Аэрофлота» можно будет эксплуатировать и после 2030 года, уверяет гендиректор компании Сергей Александровский. Средний возраст лайнеров — семь лет.

«Чем больше мы сохраним в летной годности импортных самолетов, тем лучше — это тоже наше конкурентное преимущество. Государство не снимало с нас задачу обеспечения транспортной доступности, а что будет с рынком, с выбытием западных воздушных судов дальше, никто не знает»,— сказал господин Александровский в интервью РБК.

По данным на 1 декабря, в парке перевозчика было 180 самолетов, в расписании задействовано около 150. Больше всего у «Аэрофлота» самолетов Airbus А320 (64 самолета), Boeing 737-800 (37) и Boeing 777-300ER (22).

Из-за санкций за границей арестовали 13 самолетов «Аэрофлота». Но, несмотря на ограничения, российские авиакомпании сумели вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских островов и перерегистрировав в РФ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вылет из Бермудского треугольника».

Лаура Кеффер