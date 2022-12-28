Хуснуллин: сохранить текущие темпы ввода жилья в 2023 году будет тяжело

По итогам 2022 года ввод жилья в России составит исторические для страны 100 млн кв. м, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Однако, по его словам, сохранить такие темпы ввода жилья в 2023 году будет тяжело.

«Будет очень тяжело удержать темп (ввода.— "Ъ"), просто неимоверно тяжело»,— сказал господин Хуснуллин в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»)

В октябре он говорил, что российской стройотрасли не хватает 5 млн рабочих. В том же месяце правительство утвердило стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ. До 2030 года на нее потратят 150 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Строительству возвели стратегию».

Лаура Кеффер