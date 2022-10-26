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Коммерсантъ FM
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Строительству возвели стратегию

Правительство утвердило план развития отрасли

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года общей стоимостью в 150 трлн руб. одобрена в среду на заседании правительства. Комплексный документ призван синхронизировать планы властей в различных сферах строительства — от жилищного до промышленного и транспортного. Среди задач к 2030 году — рост объемов ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м и обеспечение его доступности для не менее чем двух третей семей. Этого предполагается достичь за счет долгосрочных льготных ипотечных программ, сокращения обязательных процедур в строительстве и уменьшения числа бюджетных недостроев.

Правительство (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин) выстроило комплексную стратегию для строительной отрасли

Правительство (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин) выстроило комплексную стратегию для строительной отрасли

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство (на фото — премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин) выстроило комплексную стратегию для строительной отрасли

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом одобрил Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Этот комплексный документ охватывает жилищное, транспортное, инфраструктурное и промышленное строительство. Как отметил заседании 26 октября кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, задача стратегии заключается в «системной трансформации» отрасли (в том числе за счет ее цифровизации), а также в обеспечении достижения национальных целей развития — в частности, роста ежегодных объемов ввода жилья до 120 млн кв. м к 2030 году.

Выйти на такие темпы ввода планируется в 2029 году. В этом году количество «квадратов» ожидается на уровне прошлого года — около 92,6 млн кв. м.

Если план на этот год не будет обновлен, это будет свидетельствовать о замедлении темпов ввода жилья в четвертом квартале — за январь—сентябрь введено 79 млн кв. м, что на 26,5% больше прошлогодних значений, но в сентябре показатель впервые за год оказался «в минусе» (снижение на 8% против сентября 2021 года).

Для увеличения объемов ввода власти планируют сократить инвестиционно-строительный цикл (в частности, уменьшив число обязательных процедур с нынешних 100 до 32), увязать строительство с развитием производства стройматериалов за счет поддержки этой сферы и контроля роста стоимости, а также нарастить градостроительный потенциал территорий — с текущих 387 млн кв. м до 469 млн кв. м в 2030 году.

Отметим, что в представленном летом докладе о проекте стратегии (см. “Ъ” от 21 июня) говорилось, что для достижения целевых 120 млн кв. м ввода жилья необходимо, чтобы уже к 2027 году градостроительный потенциал достиг 500 млн кв. м. Мерами повышения показателя названы вовлечение новых участков в оборот, обеспечение жилищного строительства инфраструктурой (в частности, за счет инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов), развитие комплексной застройки территорий и стимулирование индивидуального жилищного строительства (этот сектор, отметим, сейчас обеспечивает более половины ввода жилья).

Особая роль, отметил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин, отведена в стратегии ипотеке — в связи с задачей обеспечить доступность жилья для двух третей российских семей.

Здесь обещана «долгосрочная реализация» ипотечных программ с господдержкой — связано это, видимо, с сокращением ипотечной активности граждан. По словам Марата Хуснуллина, прирост ипотечного портфеля за три квартала 2022 года составил 1,29 трлн руб., что примерно на треть меньше, чем было годом ранее — при этом основную часть прироста обеспечивают именно льготные программы.

Как правительство дорабатывало бюджет под локальный рост инфляционных ожиданий

Общая стоимость стратегии оценивается в 150 трлн руб. до 2030 года — при этом большая часть затрат, пояснил Марат Хуснуллин, придется на частные средства, бюджетные расходы, объем которых не уточняется (ранее они оценивались в 30 трлн руб. при заявленной тогда стоимости программы в 160 трлн руб.), будут компенсироваться налоговыми и иными поступлениями от отрасли в размере 30 трлн руб. По части расходов бюджета — реализация федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) объемом в 4,7 трлн руб. до 2027 года, которую власти рассматривают в качестве инфраструктурной поддержки строительной отрасли.

В числе задач — сокращение вдвое числа незавершенных объектов (сейчас их насчитывается около 64 тыс.).

Для этого планируется и дальше «концентрировать» полномочия по строительству бюджетных объектов. Так, по словам Марата Хуснуллина, предлагается передавать (по согласованию с курирующими вице-премьерами) новые объекты «Единому заказчику в сфере строительства», который сейчас занимается завершением проблемных строек, а транспортные объекты — заказчику Минтранса, «Ространсмодернизации».

Евгения Крючкова

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