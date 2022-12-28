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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило план ФАС по развитию биржевой торговли

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила, что правительство утвердило разработанную ведомством «дорожную карту» развития биржевой торговли. Она предполагает переход на биржевое ценообразование для химической и нефтегазохимической отраслей.

«Это позволит создать рыночную систему ценообразования на внутреннем рынке, сформирует отечественные индикаторы и снизит зависимость от зарубежных поставщиков ценовой информации»,— говорится в пресс-релизе ФАС.

По данным «Ъ», «дорожная карта» рассчитана на 2023–2025 годы. Для создания полной и достоверной картины цен будет налажен обмен данными между биржей и ведомствами, для этих целей правительство расширит систему учета и внебиржевых договоров. В перспективе биржевые и внебиржевые индикаторы цен могут стать инструментом бюджетного и налогового контроля.

Подробности — в материале «Ъ» «Суверенитет спроса и предложения».

Лаура Кеффер

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