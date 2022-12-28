В Томской области могут продлить школьные каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Томской области региональное управление Роспотребнадзора не исключает продление зимних каникул для школьников из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы следим за тем, как закрываются классы на карантин, как закрываются группы...В среду, 28 декабря, у нас последний учебный день, дети уходят на каникулы. Мы, несмотря на новогодние праздники, заболеваемость регистрируем, смотрим. В зависимости от того, какая картина будет к концу праздников, будет принято управленческое решение о возможном продлении каникул», - сказала главный санитарный врач региона Ольга Пичугина (цитата по РИА Томск). По ее данным, эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 135%.

О резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ сообщается также в других регионах Сибири. Так, эпидпорог в Красноярском крае за прошедшую неделю был превышен на 67,9%, в настоящее время регион преодолевает пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Некоторые специалисты ожидают, что пик заболеваемости придется на конец декабря — начало января.

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Анна Егорова