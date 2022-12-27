Красноярск вышел на пик заболеваемости по гриппу и ОРВИ

Эпидемический порог в Красноярском крае за прошедшую неделю был превышен на 67,9%, сообщил в Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. По его словам, в настоящее время регион преодолевает пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В течение недели в регионе было установлено более 23 тыс. диагнозов гриппа и ОРВИ, при этом почти каждый второй из заболевших – взрослый, каждый пятый – школьник.

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю составила около 800 человек. Как отмечает господин Горяев, сейчас в регионе циркулируют подварианты версии «Омикрон» BA.5, BA.2, XBB.1.

Ранее сообщалось, что в Омске эпидпорог по заболеваемости ОРВИ был превышен на 98,4% и составлял и составил 145,8 на 10 тыс. населения. Доля вирусов гриппа при этом составила 46%.

Даниил Тарабукин