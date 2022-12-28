В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию до остановки «Зеленый остров»

В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию по ул. Татищева от ул. Викулова до конечной остановки «Зеленый остров». Информация об этом указана в пояснительной записке проекта генплана Екатеринбурга. Сейчас документ разработанный до 2045 года проходит общественные обсуждения на сайте мэрии.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Помимо ликвидируемой линии, в документе говорится о создании нескольких новых трамвайных маршрутов. В первую очередь генпланом предусматривается строительство трамвайной линии в Академический: по ул. Серафимы Дерябиной – ул. Вильгельма де Геннина, а также строительство трамвайной линии в район Солнечный по ул. Лучистая.
В документе опубликован перечень запланированных новых трамвайных линий, которые могут появиться в Екатеринбурге:
- ул. Машиностроителей (соединение двух существующих трамвайных линий);
- трамвайная линия в район Новокольцовский;
- ул. Бакинских Комиссаров;
- ул. Бориса Ельцина и ул. 8 Марта;
- ул. Чкалова – ул. Большакова;
- ул. Серова (продление на юг существующей линии по ул. Московская);
- ул. Волгоградская – ул. Островского (соединение двух существующих линий по ул. Белореченской и ул. 8 Марта);
- ул. Героев России и ул. Готвальда (обслуживание районов Заречный и Вокзальный);
- ул. Онежская – ул. Луганская – ул. Машинная – ул. Большакова – ул. Луначарского;
- продолжение трамвайной линии по ул. Татищева;
- строительство трамвайной линии в районе Академический: по ул. Академика Вавилова – ул. Чкалова;
- Строительство трамвайной линии в район Широкая Речка: по пр. Академика Сахарова – ул. Хрустальногорская – ул. Евгения Савкова;
- строительство трамвайной линии в районе Солнечный: по ул. Чемпионов – ул. Нескучная;
- строительство трамвайной линии в районе Академический-2;
- строительство трамвайной линии в районе Завокзальный.
«Отдельные мероприятия по развитию общественного транспорта положительно скажутся на эффективности работы системы: комплексная реконструкция существующей трамвайной сети, с предоставлением приоритетного проезда перекрестков и обособлением участков. Общая протяженность реконструируемых участков трамвайной сети составит до 76 км», — указано в документе.
Также планируется реконструкция Северного депо с увеличением вместимости и строительство новых депо в районах Широкая Речка, в районе пр. Космонавтов, в районе Солнечный и в районе Новокольцовский.