В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию до остановки «Зеленый остров»

В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию по ул. Татищева от ул. Викулова до конечной остановки «Зеленый остров». Информация об этом указана в пояснительной записке проекта генплана Екатеринбурга. Сейчас документ разработанный до 2045 года проходит общественные обсуждения на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Помимо ликвидируемой линии, в документе говорится о создании нескольких новых трамвайных маршрутов. В первую очередь генпланом предусматривается строительство трамвайной линии в Академический: по ул. Серафимы Дерябиной – ул. Вильгельма де Геннина, а также строительство трамвайной линии в район Солнечный по ул. Лучистая.

В документе опубликован перечень запланированных новых трамвайных линий, которые могут появиться в Екатеринбурге:

ул. Машиностроителей (соединение двух существующих трамвайных линий);

трамвайная линия в район Новокольцовский;

ул. Бакинских Комиссаров;

ул. Бориса Ельцина и ул. 8 Марта;

ул. Чкалова – ул. Большакова;

ул. Серова (продление на юг существующей линии по ул. Московская);

ул. Волгоградская – ул. Островского (соединение двух существующих линий по ул. Белореченской и ул. 8 Марта);

ул. Героев России и ул. Готвальда (обслуживание районов Заречный и Вокзальный);

ул. Онежская – ул. Луганская – ул. Машинная – ул. Большакова – ул. Луначарского;

продолжение трамвайной линии по ул. Татищева;

строительство трамвайной линии в районе Академический: по ул. Академика Вавилова – ул. Чкалова;

Строительство трамвайной линии в район Широкая Речка: по пр. Академика Сахарова – ул. Хрустальногорская – ул. Евгения Савкова;

строительство трамвайной линии в районе Солнечный: по ул. Чемпионов – ул. Нескучная;

строительство трамвайной линии в районе Академический-2;

строительство трамвайной линии в районе Завокзальный.

«Отдельные мероприятия по развитию общественного транспорта положительно скажутся на эффективности работы системы: комплексная реконструкция существующей трамвайной сети, с предоставлением приоритетного проезда перекрестков и обособлением участков. Общая протяженность реконструируемых участков трамвайной сети составит до 76 км», — указано в документе.

Также планируется реконструкция Северного депо с увеличением вместимости и строительство новых депо в районах Широкая Речка, в районе пр. Космонавтов, в районе Солнечный и в районе Новокольцовский.

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