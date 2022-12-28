Безработица в Ростове-на-Дону снизилась на 0,3% в 2022 году

В донской столице уровень безработицы снизился вдвое по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

По данным городских властей, в прошлом году индекс безработицы составлял 0,6%, в текущем году данный показатель снизился до 0,3%.

«На сегодняшний день в службе занятости зарегистрировано 2 тыс. безработных граждан, что в два раза меньше 2021 года. В течение года в органы службы занятости города обратилось 20,2 тыс. граждан, и более 47% из них были трудоустроены», — цитирует пресс-служба градоначальника Алексея Логвиненко.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев текущего года среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий Ростова увеличилась на 10% — до 48 тыс. 156 тыс. руб.

Анастасия Назарова