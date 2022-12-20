Объем инвестиций в экономику Ростова за 11 месяцев 2022 года вырос на 8,8%

Рост объема инвестиций в экономику Ростова-на-Дону с января по ноябрь 2022 года составил 8,8%. Объем вложений в текущем году — 98,9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу гордумы Зинаиду Неярохину.

Помимо роста инвестиций отмечается, что индекс промышленного производства составил 104,2%. В городе были реализованы 6 инвестпроектов с общей суммой вложений 23,1 млрд руб. Это позволило создать в донской столице 579 новых рабочих мест. Среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий увеличилась на 10% — до 48 тыс. 156 тыс. руб.

Анастасия Назарова