Правительство РФ рассмотрит выделение средств на строительство коммунальной инфраструктуры в Геленджике

28 декабря на заседании Правительства РФ рассмотрят вопрос о выделении средств на реализацию проекта строительства очистных сооружений канализации и глубоководного выпуска в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги планируют выделить Минстрою РФ из резервного фонда Правительства РФ на предоставление субсидии для оказания разовой финансовой помощи бюджету Краснодарского края. Они будут направлены на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Геленджика в рамках концессионного соглашения.

Всего в правительстве рассмотрят восемь вопросов. Они будут включать стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года и автомобильной промышленности - до 2035 года, законопроект о создании механизма для оформления прав на линейные объекты, созданных до 2000-х годов и другие.

Татьяна Ручкина

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