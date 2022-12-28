Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить новосибирский долгострой «Новомарусино»

Председатель СК потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова доложить о ситуации с обманутыми дольщиками долгостроя «Новомарусино», а также проработать возможные пути решения проблемы.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, обманутые дольщики из Новосибирской области подготовили обращение к Александру Бастрыкину.

Председатель СК потребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипованачались в 2015 году, однако спустя четыре года одного из застройщиков — ООО «Доступное жилье Новосибирск» — признали банкротом. Обманутыми дольщиками признали около 800 человек.

Пострадавшие не раз объявляли голодовку и требовали от региональных властей конкретных решений по недостроенным объектам. В то же время правительство области сообщило, что дома с использованием механизмов ППК «Фонд» будут достраиваться в 2021 году. Решение дольщиков не устроило, и они обратились в суд, обвинив власти в уклонении от решения вопроса по достройке проблемных объектов.

В октябре 2021-го областное правительство сообщило, что 757 обманутых дольщиков в Новосибирской области, в том числе двух домов ЖК «Новомарусино» получили денежные компенсации от федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ППК «Фонд»). Общая сумма компенсации составила более 1 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова