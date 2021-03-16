Обманутые дольщики «Новомарусино» провели пикет у здания Госдумы

Новосибирские дольщики долгостроя ЖК «Новомарусино» провели одиночный пикет у здания Госдумы в Москве. Участница пикета вышла с плакатом «Доступное жилье за миллиард Новомарусино Новосибрск».

«Мы очень надеемся, что депутаты Госдумы зададутся вопросом, что происходит с обманутыми дольщиками в Новосибирске. И не по отчетам, которые предоставляет минстрой. Мы ничего нового не услышали, информация в пресс-релизах такая же, как и в ответах — статистические данные, не несущие никакой смысловой нагрузки»,— говорится в видео, опубликованном в группе дольщиков в соцсетях. В обращении они просят правоохранительные органы «также заняться этим вопросом».

В «Новомарусино» планировалось возвести около 100 жилых домов. Строительные работы начались в 2015 году, однако спустя четыре года одного из застройщиков — ООО «Доступное жилье Новосибирск» — признали банкротом. Обманутыми дольщиками признали около 800 человек.

В декабре прошлого года они объявили голодовку и потребовали от региональных властей конкретных решений по недостроенным объектам. Акция длилась 17 дней. В то же время правительство области сообщило, что дома с использованием механизмов ППК «Фонд» будут достраиваться в 2021 году. Решение дольщиков не устроило, и они обратились в суд, обвинив власти в уклонении от решения вопроса по достройке проблемных объектов.

Юлия Сасевич