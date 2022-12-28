Меркель не планирует принимать участие в урегулировании российско-украинского конфликта

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российско-украинский конфликт завершится переговорами. Отвечая на вопрос о возможном участии в урегулировании, она сказала, что такого «вопроса не ставится». Госпожа Меркель считает, что ее политика в отношении России была разумной, так как она была направлена на предотвращение «войны, подобной нынешней».

Госпожа Меркель сказала, что не знает, как именно закончится конфликт на Украине. «Когда-нибудь закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами. Я не хочу больше ничего добавлять»,— сказала экс-канцлер журналу Corriere della Sera Sette.

Ангела Меркель считает, что на посту канцлера принимала решения по взаимодействию с Россией, «следуя логике», и эта логика до сих пор кажется ей разумной. «Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что не получилось, не означает, что было неправильно попытаться»,— добавила она.

Госпожа Меркель ранее в декабре, комментируя реализацию Минских соглашений, заявила, что Украина использовала полученное время, «чтобы стать сильнее». Президент РФ Владимир Путин считает слова экс-канцлера ФРГ доказательством обмана в отношении России. По его мнению, теперь ясно, что «смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям».

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Леонид Уварчев