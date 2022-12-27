Петербуржцы чаще других россиян задумываются о переезде в другую страну

Почти половина жителей Санкт-Петербурга (48%) хотела бы переехать в другую страну, а каждый десятый (11%) уже сделал это. Об этом свидетельствуют данные опроса «HeadHunter Северо-Запад».

В то же время каждый четвертый житель города переезжать из Петербурга не хочет (27%). Второе место по популярности желания переехать в другую страну занимают москвичи (44%). Примечательно, что мужчины на 5% чаще женщин хотят переехать в другое государство. Реже всего такое желание возникает у сотрудников сферы транспорта и логистики (27%), у бухгалтеров и юристов (по 26%), а также HR-менеджеров (25%).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что среди петербуржцев мужчины чаще женщин встречают Новый год на работе.

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