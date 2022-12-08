Среди петербуржцев мужчины чаще женщин встречают Новый год на работе

8% всех работающих жителей Санкт-Петербурга встретят Новый год на рабочем месте. Мужчин среди них почти в четыре раза больше, чем женщин, следует из исследования сервиса SuperJob.

В целом по России встречать Новый год на рабочем месте будет 6% опрошенных. При этом лишь 3% считают коллег лучшей компанией для праздника, в Петербурге таковых около 4%.

Подавляющее большинство петербуржцев – почти 75% — будет встречать Новый год дома в кругу семьи. В пути и в другом населенном пункте праздник будут отмечать по 3%, 2% встретят его с друзьями. Все остальные варианты, включая дачу, ресторан или заграничная поездка, набрали не более 1%.

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