Песков попросил не акцентировать внимание на подаренных лидерам стран СНГ перстнях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перстни, подаренные лидерам стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге,— просто новогодние сувениры. По его словам, президент России Владимир Путин не будет носить кольцо.

«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет»,— сказал господин Песков на пресс-конференции.

26 декабря в Telegram-канале «Пул первого», который освещает деятельность президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовали фото с саммита. На фотографии крупным планом изображена рука белорусского лидера с перстнем на пальце. Надпись на перстне гласит: «С Новым годом 2023», на нем также изображена эмблема стран СНГ. Позже канал написал, что российская сторона подарила кольца всем лидерам содружества. Спецкор «Ъ» Андрей Колесников сообщил, что другие представители стран СНГ не надели перстни.

О том, что еще произошло на неформальной встрече лидеров СНГ, в материале — «Ъ» «Перстни веером».

Полина Собакина