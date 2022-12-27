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Коммерсантъ FM
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Мишустин анонсировал проверки расходования денег на нужды спецоперации

Правительство проведет проверки расходования средств на нужды спецоперации, сообщил Михаил Мишустин. По его словам, проверка коснется ресурсов, которые предназначались для ремонта и производства вооружений, военной специальной техники, закупки горюче-смазочных материалов.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Значимый вопрос — контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов»,— заявил господин Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

В перспективе планируется проверить остальные направления финансирования в ходе специальной военной операции, отметил премьер.

Деятельность промышленных предприятий в интересах военной операции за два месяца работы Координационного совета была существенно активизирована, также сообщил Михаил Мишустин. За последние два месяца правительством принят ряд нормативных актов о введении специальных мер в экономике для обеспечения непрерывности поставок и повышения их качества по всей номенклатуре выпускаемых товаров, заявил господин Мишустин.

«Сделать предстоит еще немало. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию»,— сказал премьер.

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Мария Федотова, Виктория Колганова

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