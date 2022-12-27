Белоруссия подтвердила прекращение действия соглашения о дополнительных мерах безопасности с Украиной

Действие украино-белорусского соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности прекращено. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Ранее о прекращении действия соглашения сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Ревенко

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Валерий Ревенко

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

«Состоялось Постановление Кабмина Украины №1435 от 23.12.2022 о прекращении действия соглашения между Кабмином Украины и Правительством Беларуси о дополнительных мерах доверия и безопасности»,— сообщил господин Ревенко в Twitter. Соглашение позволяло осуществлять контроль военной деятельности на глубину до 80 км, напомнил он.

23 декабря господин Мельничук в своем Telegram-канале написал, что прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Белоруссии о дополнительных мерах доверия и безопасности от 16 апреля 2001 года.

Украина отказывается и от других соглашений с Белоруссией. О прекращении действия соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией проинформировал представитель Кабинета министров в Верховной раде.

Также прекращено действие соглашения между Украиной и Белоруссией о взаимных поставках вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставлении услуг для нужд обороны и безопасности (от 16 декабря 1994 года).

После начала военной операции Запад вводит санкции не только против России, но и против Белоруссии.

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Мария Федотова