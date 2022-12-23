Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией

Украинское правительство прекратило действие соглашения о воздушном сообщении с Белоруссией. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, заключенном в Минске 17.07.1995»,— написал господин Мельничук в своем Telegram-канале.

Дипломатические отношения Белоруссией и Украиной были установлены в 1991 года. Перед началом военной операции власти Белоруссии и Украины активизировали контакты, до этого они часто говорили об угрозах со стороны друг друга. После начала военной операции Запада вводит санкции не только против России, но и против Белоруссии, к чему призывал Киев.

В 1995 году Белоруссия и Украина, как участники Конвенции о международной гражданской авиации, договорились об установлении воздушного сообщения друг с другом, а также за пределами своих территорий.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова